الأخضر يصل إلى الكويت للمشاركة في كأس الخليج

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم مساء اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد السعودي نواف التمياط ، وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الكويت الدولي نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ فواز مشعل الصباح، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت فواز الشبيلي.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعباً هم: عساف القرني، ومسلم آل فريج، وعبدالقدوس عطيه، ومحمد خبراني، وعبدالله الشمري، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله العمار، وسلطان الغنام، وهمام سالم، وسالم علي، وجابر عيسى، وأحمد الفقي، ونوح الموسى، ومحمد كنو، وخالد الكعبي، وأحمد الفريدي، وسلمان المؤشر، وعلي النمر، ومختار فلاته،

وهزاع الهزاع، وصالح العمري، ونايف هزازي، ومعن الخضري، وعمر هوساوي.

وأكد نائب رئيس الاتحاد السعودي ورئيس بعثة المنتخب في دورة كأس الخليج نواف التمياط أن المشاركة في الدورة تأتي سعياً من الاتحاد السعودي لإنجاح استضافة الكويت للدورة، ودعماً للرياضة الكويتية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحظر الدولي على الكرة الكويتية.

وأوضح أن الاتحاد السعودي قرر المشاركة في “خليجي 23” على الرغم من ضيق الوقت، وازدحام روزنامة المنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها تحضيراته للمشاركة في كأس العالم في روسيا، وذلك تقديراً للاستضافة الكويتية، وحرصاً على مشاركة الشعب الكويتي أفراحه بعد قرار الاتحاد الدولي.

وكان المنتخب السعودي أجرى مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الذي بدأ بتدريبات لياقية وفنية منوعة، قبل أن يفرض المدير الفني كرونوسلاف يورسيتش عدد من الحصص التكتيكية تركزت على طرق بناء الهجمة وإنهائها، فيما اختتمت التدريبات بحصة تركزت على تنفيذ الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة.