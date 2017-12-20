 أمريكا وكندا تعلنان عن اجتماع دولي حول كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمريكا وكندا تعلنان عن اجتماع دولي حول كوريا الشمالية صور مجازر حوثية جديدة ضد أطفال تعز تقشعر لها الأبدان! السجن 28 عاماً لأميركي خطط لقطع رأس مدونة الأخضر يصل إلى الكويت للمشاركة في كأس الخليج شاهد ..لماذا يجب علينا شرب عصير الجزر دائماً؟ لن يكن هناك حياة على “المريخ” إطلاقًا دراسة : مساعدة الآخرين تحقق السعادة والراحة النفسية بالصور .. الاحتلال الإسرائيلي يفتتح كنيسة جديدة تحت المسجد الأقصى الأمير محمد بن ناصر : ميزانية العام الحالي تؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي الأمير محمد بن عبدالعزير : تعيش المملكة مرحلة تحوّل مهمة في تاريخها تسهم في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 شظية من الباليستي سقطت على منزل عبدالله السدحان وزير الثقافة والإعلام: ميزانية 2018 أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، ركزت على بناء الإنسان ودعمت مختلف جوانب النهضة والتطوير في بلادنا

أمريكا وكندا تعلنان عن اجتماع دولي حول كوريا الشمالية

أمريكا وكندا تعلنان عن اجتماع دولي حول كوريا الشمالية
المناطق_وكالات

أعلنت كندا و الولايات_المتحدة، الثلاثاء، أنهما ستستضيفان اجتماعا في مدينة فانكوفر الكندية في 16 يناير/ كانون الثاني المقبل لإظهار تضامن العالم ضد استمرار اختبارات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويحضر الاجتماع ممثلون من الدول التي أرسلت قوات أو دعما عسكريا آخر بحسب طلب أممي للتصدي للقوات الكورية الشمالية عقب غزوها كوريا الجنوبية عام 1950.

وكشف وزير الخارجية الأميركي، #ريكس_تيلرسون، أن اليابان والهند والسويد ستشارك أيضا في الاجتماع.

وأضاف في أعقاب اجتماع مع نظيرته الكندية، كريستيا فريلاند، أن حملة الضغط على كوريا الشمالية لن تهدأ إلى أن توافق بيونغ يانغ على
التخلي عن طموحاتها النووية.

وتابع: “لا يمكننا الدخول في محادثات ما لم تكن كوريا الشمالية مستعدة لذلك”.

وأضاف: “المهم هو أن تعرف كوريا الشمالية أن حملة الضغط هذه لن تهدأ، وأننا لن نتراجع عنها، وأن الحملة ستتصاعد بمرور الوقت وستظل قائمة إلى أن توافق على التخلي عن أسلحتها النووية وتسمح لنا بالتحقق من ذلك”.

ريكس تيلرسون

وذكرت فريلاند أن العالم عليه أن يظهر لكوريا الشمالية أنه متحد في إدانته لتصرفاتها.

وأعربت عن اعتقادها أن “حملة الضغط الدولي ستكلل بالنجاح، ومن النتائج الناجحة لحملة الضغط الدولي بدء الحوار الدبلوماسي”.

وحذرت واشنطن من أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الخيارات العسكرية بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير صواريخ.

وكان تيلرسون دعا كوريا الشمالية، الجمعة، إلى وقف اختبارات الأسلحة بما يسمح للدولتين بإجراء محادثات.

وأوقفت كوريا الشمالية اختباراتها الصاروخية لأكثر من شهرين قبل أن تطلق نوعا جديدا من #الصواريخ_الباليتسيةالعابرة للقارات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول مسؤولون أميركيون إنها لم تعط أي إشارة على استعدادها لبحث التخلي عن أسلحتها النووية.

ونددت بيونغ يانغ مرارا بالمناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تعتبر أنها استعداد للغزو.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>