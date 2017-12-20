 صور مجازر حوثية جديدة ضد أطفال تعز تقشعر لها الأبدان! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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صور مجازر حوثية جديدة ضد أطفال تعز تقشعر لها الأبدان!

صور مجازر حوثية جديدة ضد أطفال تعز تقشعر لها الأبدان!
المناطق_وكالات

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، مجازر وحشية جديدة ذهب ضحيتها عدد من الأطفال في تعز جنوب غرب اليمن، بالقذائف العشوائية والقنص المباشر.

وقال مصدر محلي إن ميليشيات الحوثي أطلقت قذيفة على منزل المواطن طه علوان عبده، في الشقيراء بمديرية الوازعية غرب #تعز، ما أدى إلى مقتل 6 أطفال بينهم 4 بنات، وأمهم.

وفي ذات السياق، أصاب رصاص قناص حوثي طفلتين في حي الزهراء السكني شرق تعز.

من مصابي عمليات القنص العشوائية

وبحسب مصدر محلي، فإن القناص الحوثي استهدف الطفلتين حكمة صالح مهدي (8 سنوات)، وحليمة عزيز صالح (8 سنوات)، من موقع تواجد ميليشياتهم في معسكر الأمن المركزي شرق مدينة تعز.

وفي جنوب تعز، وفي عملية مماثلة، استهدف قناص حوثي طفلين في جبل السبد، هما حمزة رفيق عبده عوض الاشبط (12 سنة)، وأحمد محمد عبده عوض الأشبط (11 سنة).

ولا يمر يوم دون أن ترتكب ميليشيات الحوثي جرائم وانتهاكات ضد الأطفال اليمنيين بطرق وأساليب شتى، فمن القصف العشوائي إلى القنص، وكذا القتل العمد والتجنيد الإجباري، وغيرها من الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان، بحسب توصيف منظمات حقوقية.

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