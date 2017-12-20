 واشنطن تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخاً على الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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واشنطن تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخاً على الرياض

واشنطن تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخاً على الرياض
المناطق_وكالات

دانت واشنطن بشدة، الأربعاء، إطلاق  الحوثيين صاروخاً باليستياً على الرياض، الثلاثاء، ودعت الحرس الثوري الإيراني إلى وقف تسليح الحوثيين.

وأعربت الخارجية الأميركية في بيان عن قلقها البالغ من الممارسات العدوانية للحوثيين المدعومين من  إيران.

واعتبرت واشنطن أن إمداد الحوثيين بأسلحة متطورة “يهدد الأمن الإقليمي، ويطيل أمد الصراع في #اليمن”.

وقالت الولايات المتحدة إن تزويد الحرس_الثوري_الإيراني الحوثيين بالصواريخ “يمكنهم من ممارسة العنف تجاه جيران اليمن، ومن بينهم المملكة العربية السعودية”.

وحثت الإدارة الأميركية كافة الأطراف في اليمن على التوصل إلى “حل سياسي”، مشيرة إلى أنه “السبيل الوحيد لضمان الاستقرار على المدى البعيد، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني”.

وأعلنت قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن بقيادة السعودية، الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني جنوب مدينة الرياض، أطلقه الحوثيون.

وأفاد التحالف بعدم وجود أي إصابات جراء عملية اعتراض الصاروخ المذكور، وهو الثاني الذي يستهدف العاصمة السعودية في غضون شهرين.

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