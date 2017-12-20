 الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في حائل والشمالية والجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في حائل والشمالية والجوف

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في حائل والشمالية والجوف
المناطق_وكالات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية ،الجوف ،حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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