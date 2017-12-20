 مدير جامعة تبوك : الميزانية تؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في بناء بيئة استثمارية تستغل طاقات الإنسان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة تبوك : الميزانية تؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في بناء بيئة استثمارية تستغل طاقات الإنسان

مدير جامعة تبوك : الميزانية تؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في بناء بيئة استثمارية تستغل طاقات الإنسان
المناطق_تبوك
أكد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي بأن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام 1439 / 1440 هـ ، التي تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة جاءت لتؤكد على رسوخ الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة كافة التحديات.
وقال معاليه في تصريح له : إن سعي الدولة حفظها الله بخطوات مدروسة استطاعت أن تظهر ميزانية هذا العام بمضامينها وعناصرها المختلفة بالشكل الذي يطمح إليه شعب هذه البلاد ، وأن ما تضمنته من أهداف متعددة كان من بينها رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والوصول إلى مرحلة تعكس نجاح الخطوات والإجراءات التي اتخذت في المرحلة الماضية وفقاً للأولويات الوطنية وأهمها تمويل الميزانية بما لايقل عن 50 % من مصادر غير نفطية وإنسجام ذلك بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030، وإعطاء أولوية قصوى للمشروعات والبرامج التي ترفع كفاءة الدعم الحكومي والأهلي وتوجيه هذا الدعم إلى مجالاته المستحقة.
وأشار معاليه إلى أن ما حظي به قطاع التعليم من اهتمام من القيادة الرشيدة من خلال تخصيص ( 192 مليار ريال ) لقطاع التعليم يؤكد استمرار نهج حكومتنا الرشيدة في بناء بيئة استثمارية تستغل طاقات الإنسان السعودي وتحفز قطاعات الوطن على المزيد من تحقيق التوازن للعملية الاقتصادية.
واختتم حديثه , سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ ولي عهده الأمين ، وأن يمدهم بعونه للمزيد من تحقيق الأهداف التنموية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .

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