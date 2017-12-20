 ‏بمناسبة صدور الميزانية لهذا العام …أمير حائل يرفع اصدق عبارات الشكر والإمتنان للقيادة الحكيمة ⁦ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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‏بمناسبة صدور الميزانية لهذا العام …أمير حائل يرفع اصدق عبارات الشكر والإمتنان للقيادة الحكيمة ⁦

‏بمناسبة صدور الميزانية لهذا العام …أمير حائل يرفع اصدق عبارات الشكر والإمتنان للقيادة الحكيمة ⁦
المناطق_حائل
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة أصدق عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1439هـ / 1440هـ. وقال سمو أمير منطقة حائل في تصريح بهذه المناسبة : الوطن يحتفل الْيَوْمَ ليس بأكبر انفاق حكومي في ميزانيات الدولة فحسب وإنما يحتفل بهذه القيادة الحكيمة ونظرتها الثاقبة التي بثت روحاً طموحة في الجميع من خلال اطلاق حزمة من المشاريع والبرامج الاقتصادية والتنموية الشاملة وفِي مختلف المجالات وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في برامج التنمية يداً بيد مع القطاع الحكومي وقال سموه نجدد الحب والوفاء والولاء لهذه القيادة المباركة وندعو الله بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يبارك لهذا الشعب الوفي مشاريع الخير وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها إنه سميع مجيب .

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