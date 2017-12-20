رالي حائل الدولي يدخل عامه “13” في تحدي الرمال

تعود الأنظار مجددا نحو مدينة حائل والتي تستعد لإعلان انطلاقة رالي حائل نيسان الدولي 2018 , يوم (الخميس) الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل, بنسخته الـ13, وبدعم ورعاية من أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ورئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

وتوقع المهتمين برياضة السيارات أن يحظى «الرالي» هذا العام بنجاح جديد يضاف إلى نجاحاته المتواصلة طوال الـ13 عاماً الماضية ، في ظل تضافر جهود شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص.

ويعد رالي حائل نيسان الدولي تظاهرة رياضية ومحطة سنوية ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية تمكن من تعزيزها هيكل إداري وتنظيمي متميز , يضم لجان عدة تعمل بالتعاون مع جهات معنية بالحدث من أهمها هيئة تطوير حائل والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية ومجموعة من القطاعات الحكومية والأمنية والخدمية الأخرى حتى حقق «الرالي» نقلات نوعية متتالية على مستوى تصنيفه وتطور محتواه ، إذ تحول مع الوقت من مسابقة محلية إلى سباق رياضي إقليمي وصولاً إلى واحد من أهم الأحداث الرياضية الدولية التي تقام بشكل سنوي في المملكة.

وانطلقت النسخة الأولى لـ «الرالي» في 9 شباط (فبراير) 2006 بعد فكرة مقترحة تقدم بها الرئيس السابق للجنة الرياضة والشباب بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الراحل محمد سالم الراجح , وحظيت آنذاك بدعم وتبني من أمير منطقة حائل السابق صاحب السمو الملكي سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبمشاركة نحو 440 فريقاً ، وبلغت مسافة السباق منذ انطلاقته حوالى 450 كيلومتراً مقسمة على جولتين كل جولة بواقع 225 كيلومتراً ، فيما تم في عام 2013 زيادة مسافة السباق لتصبح 1200 كيلومتر .

وشارك في العام الأول نحو 30 متسابقاً سعودياً بعد أن أقيمت الجولات التدريبية المؤهلة لرالي حائل في كل من الرياض وجدة والخبر وحائل لاختيار سبعة متسابقين من كل منطقة ، إضافة إلى مساعديهم وقبل بداية «الرالي الرسمي» خضع جميع المتسابقين لتدريب مدة أربعة أيام في حائل بإشراف خبراء دوليين، وحقق المركز الأول السعودي فرحان الشمري.

وفي عام 2007 شارك في السباق عدد من المتسابقين من السعودية والأمارات يتقدمهم المتسابق محمد سليم ، والمتسابق حمد آل ثاني من قطر ، وحقق المركز الأول آنذاك المتسابق السعودي راجح الشمري ، فيما اشتدت المشاركة والمنافسة عام 2008، إذ بلغ عدد المتسابقين 36 فريقاً، واستطاع المتسابق القطري ناصر العطية تحقيق اللقب للمرة الأولى.

وحظي عام 2009 بمشاركة 36 فريقاً بواقع 12 فريقاً أجنبياً من بريطانيا والتشيك وإيطاليا ولبنان والأمارات وقطر، و 18 فريقاً محلياً، وتوج المتسابق السعودي يزيد الراجحي بطلاً لـ«الرالي»، وحافظ أيضاً على لقب البطولة للسنة الثانية على التوالي في سباق عام 2010 والذي شهد مشاركة نحو 35 متسابقاً.

بينما أحرز القطري ناصر العطية وملاحه الألماني تيمو غوتشالك على متن فولكسفاجن رايس لقب «رالي حائل» للعام 2011 للمرة الثانية في مسيرته بعد أن كان قد حقق هذا اللقب عام 2008.

في حين توج بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي وملاحه البرتغالي فيلب بالميرو بلقب بطل رالي حائل الدولي لعام 2012 للمرة الثالثة.

وفي عام 2013 حقق المركز الأول المتسابق التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه البولندي ماسييج مارتون، فيما خطف المتسابق السعودي إبراهيم المهنا بطولة رالي حائل 2014.

واستطاع يزيد الراجحي حسم اللقب لصالحة في عام 2015 قبل ان يعود ويكرر الإنجاز في 2016 ويحقق الانتصار الخامس له في تاريخ مشاركاته في «الرالي» عبر سيارته الهمر وملاحه الألماني تيمو غوتشالك, على رغم ارتفاع مستوى التنافس بين السائقين وصعوبة مراحل السباق، إلا أن سائق «الهامر» تمكن من تصدر جميع مراحل الرالي.

وفي عام 2017 نجح المتسابق السعودي فارس المشنا برفقة ملاحه سعود التميمي من تحقيق اللقب في نسخته الثانية عشر وان يصنف اسمه من ضمن أبطال رالي حائل الدولي .