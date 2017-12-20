تركي آل الشيخ يفي بوعده.. ريكو مدرباً لمنتخب فلسطين

تعاقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع البوليفي خوليو سيزار بالديفييزو ريكو لتدريب منتخب “الفدائي” مع جهازه الفني المساعد لمدة عام واحد.

وقع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب العقد مع ريكو في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بمدينة الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وأعلن آل الشيخ في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي عقد أخيراً بمدينة الرياض عن تكفله بدعم الاتحاد الفلسطيني بمليون دولار وتأمين جهاز فني لتدريب المنتخب الأول.