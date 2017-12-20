القتل تعزيراً بحق مواطن قتل باكستانياً في الطائف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً في محافظة الطائف بحق خالد بن معيض بن حجيل القثامي – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل حيدر نبي بخش ــ باكستاني الجنسية ــ ، وذلك بإطلاق النار عليه بدون سبب أثناء سيره أمامه وبعد سقوطه على الأرض وخوف الجاني من كشف أمره قام بإطلاق النار عليه مرة أخرى في رأسه مما أدى لوفاته.

وبحسب بيان الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه وأن ما أقدم عليه الجاني يعد عبثا ظاهرا واستهانة بالدماء المحرمة وترويع للآمنين وإخلال بالأمن وأن الشريعة تكفلت بحفظ الدماء ورتبت العقاب على من يعتدي عليها فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيزا ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.