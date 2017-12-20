ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا ما زال خارج السيطرة

ما يزال حريق الغابات “توماس” مستعرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رغم جهود رجال الإطفاء، ويعد ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية، والثالث في تاريخ الولايات المتحدة.

اندلعت حرائق الغابات في الرابع من الشهر الجاري، وقد ساعدتها الرياح في الانتشار، كما أعاقت جهود رجال الإطفاء في السيطرة على النيران، التي أتت على 110 آلاف هكتار من الغابات.

وبالإضافة إلى الخسائر، التي تسببت فيها الحرائق، والتي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، لقي شخصان مصرعهما أحدهما رجل إطفاء.

ورغم هدوء الرياح، الذي ساعد رجال الإطفاء في السيطرة نسبيا على الحرائق، حيث تمكنوا من إخماد 55% منه، إلا أن النيران ما تزال مستعرة في مساحات كبيرة.

واستبعدت إدارة الغابات أن تتم السيطرة على الحريق بشكل كامل قبل الثامن من يناير/كانون الثاني.