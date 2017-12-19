 من جديد.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولين اثنين أحدهما وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

من جديد.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولين اثنين أحدهما وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”! تفاصيل الساعات الأخيرة “للدبلوماسية البريطانية” في بيروت قبل اغتصابها وقتلها ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا ما زال خارج السيطرة القتل تعزيراً بحق مواطن قتل باكستانياً في الطائف «المواصفات والمقاييس»: التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه مطلع 2018 توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة بترو رابغ تركي آل الشيخ يفي بوعده.. ريكو مدرباً لمنتخب فلسطين رالي حائل الدولي يدخل عامه “13” في تحدي الرمال ‏بمناسبة صدور الميزانية لهذا العام …أمير حائل يرفع اصدق عبارات الشكر والإمتنان للقيادة الحكيمة ⁦ وزير خارجية الإمارات: الرياض محفوظة.. أما انت من تتبع إبليس فمن يحميك؟ العبادي يلوح بالتدخل لحماية المحتجين في كردستان التحالف يؤكد: ميناء الحديدة مفتوح للمواد الإغاثية

من جديد.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولين اثنين أحدهما وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”!

من جديد.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولين اثنين أحدهما وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”!
المناطق - وكالات

قالت تقارير إعلامية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمر بإعدام مسؤول كبير بسبب تأجيل موعد اختبار صاروخي جديد، بعد أيام من إعدام مسؤول آخر وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن المسؤول الذي تم إعدامه تسبب في إخفاقات في قاعدة “بونجي ري” النووية، ما أدى إلى تأجيل موعد إطلاق صاروخ في تجربة جديدة. وهو مدير مكتب -131، والمسؤول عن بناء وتشغيل القاعدة النووية.

وقبل 5 أيام، اختفى مسؤول رفيع المستوى وصف بأنه “ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية” من الحياة العامة، ما أثار تكهنات بأنه ربما تم إعدامه.

يذكر أنه لا معلومات رسمية من بيونغ يانغ تؤكد إعدام المسؤولين، ولكن زيارة كيم إلى جبل بايكتو تشير إلى ذلك، كون زعماء كوريا الشمالية اعتادوا الذهاب إلى هناك قبل اتخاذ قرارات قوية مثل إعدام مسؤولين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>