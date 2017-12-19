من جديد.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولين اثنين أحدهما وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”!

قالت تقارير إعلامية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمر بإعدام مسؤول كبير بسبب تأجيل موعد اختبار صاروخي جديد، بعد أيام من إعدام مسؤول آخر وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن المسؤول الذي تم إعدامه تسبب في إخفاقات في قاعدة “بونجي ري” النووية، ما أدى إلى تأجيل موعد إطلاق صاروخ في تجربة جديدة. وهو مدير مكتب -131، والمسؤول عن بناء وتشغيل القاعدة النووية.

وقبل 5 أيام، اختفى مسؤول رفيع المستوى وصف بأنه “ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية” من الحياة العامة، ما أثار تكهنات بأنه ربما تم إعدامه.

يذكر أنه لا معلومات رسمية من بيونغ يانغ تؤكد إعدام المسؤولين، ولكن زيارة كيم إلى جبل بايكتو تشير إلى ذلك، كون زعماء كوريا الشمالية اعتادوا الذهاب إلى هناك قبل اتخاذ قرارات قوية مثل إعدام مسؤولين.