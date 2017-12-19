 الأمير محمد بن سلمان يعفو عن الشاعر “بن نحيت” تلبية لقصيدة من نجله (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن سلمان يعفو عن الشاعر “بن نحيت” تلبية لقصيدة من نجله (فيديو)

الأمير محمد بن سلمان يعفو عن الشاعر “بن نحيت” تلبية لقصيدة من نجله (فيديو)
المناطق - الرياض

قالت مصادر أن  الأمير محمد بن سلمان أمر بإطلاق سراح الشاعر زياد بن نحيت الذي تم توقيفه في سبتمبر الماضي، استجابة لمناشدة ابنه  الشعرية.

واستجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمطلب صيغ على شكل قصيدة شعرية ألقاها الطفل نايف نجل الشاعر زياد بن نحيت، ناشد فيها الأمير لإطلاق سراح أبيه.

وقالت المصادر إن الأمر يتضمن الإفراج عن الشاعر بن نحيت “استثناءً وحفظ قضيته والاكتفاء بفترة إيقافه بعد الفيديو المتداول”.

وكان الطفل نايف، ابن الشاعر زياد قد ظهر في مقطع فيديو يلقي فيه أبياتا من الشعر يناشد فيها ولي العهد للإفراج عن والده ويمتدحه ويذكره بأنه بايعه على توليه ولاية العهد عندما حضر برفقة والده الشاعر للمبايعة.

وأوقف بن نحيت في سبتمبر/أيلول الماضي دون أن يصدر أي توضيح رسمي لسبب توقيفه، لكن نشطاء سعوديين يقولون إن توقيفه يرتبط بحملة اعتقالات طالت دعاة وكتاب متهمين بالانحياز لقطر في الأزمة الخليجية الحالية.

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