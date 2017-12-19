 السماح لمربي الماشية بتصدير المواشي الحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السماح لمربي الماشية بتصدير المواشي الحية

السماح لمربي الماشية بتصدير المواشي الحية
المناطق - الرياض

‏أعلن الدكتور حمد البطشان وكيل الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على السماح لمربي الماشية بتصدير المواشي الحية .

وقال الدكتور البطشان عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” أنه تم الانتهاء من اعداد الضوابط والموافقة عليها من لجنة التموين الوزارية وسوف تعلن قريبا .

وتشير المصادر إلى أن تصدير المواشي تأتي بسبب حجم المستورد الموجود بأسواق المملكة الذي تجاوز 10ملايين رأس من المواشي الحية وتكدّس الكثير من أنواع المواشي بالأسواق المحلية.

وطالب عددٌ من مُربي المواشي بالمملكة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعادة تنظيم حجم المستورد من المواشي بما يتماشى مع طلب السوق، وخاصة في موسم الحج والعمرة .

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