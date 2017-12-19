 شعبة الرياضيات بمكتب تعليم الحوية تقيم ملتقاها الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شعبة الرياضيات بمكتب تعليم الحوية تقيم ملتقاها الثاني

شعبة الرياضيات بمكتب تعليم الحوية تقيم ملتقاها الثاني
عادل الزهراني
اقامت شعبة الرياضيات بمكتب تعليم الحوية التابع للإدارة العامة للتعليم بالطائف اللقاء الثاني لملتقى الرياضيات العلمي حيث افتتح اللقاء الاستاذ ناصر الشهري مدير مكتب التعليم بالحوية بكلمه توجيهيه للمعلمين .
تلاها بداية محاور اللقاء والتي اشتملت على لقاء مفتوح عن مؤشرات الأداء مع أخصائي التقويم بالمكتب الأستاذ ماجد السعدي ثم ورشة عمل عن معمل الرياضيات ودوره في تعلم الرياضات بطريقة شيقة وممتعة و عدة برامج تطويرية لمعلمي الرياضيات تناوب على تقديمها مشرفي الرياضيات في المكتب الأستاذ خالد الثمالي ولأستاذ منصور الحارثي والأستاذ خالد القرشي.
وفي ختام اللقاء قدم رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم الحوية الأستاذ محمد الحارثي شهادات شكر وتقدير للمعلمين المشاركين في اللقاء

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