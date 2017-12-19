 تأجيل انطلاقة معسكر الأخضر الأولمبي إلى غداً الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تأجيل انطلاقة معسكر الأخضر الأولمبي إلى غداً الخميس

تأجيل انطلاقة معسكر الأخضر الأولمبي إلى غداً الخميس
المناطق - الرياض

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتأجيل انطلاقة معسكر المنتخب السعودي الأولمبي إلى غداً الخميس بدلاً من موعده السابق اليوم، مع السماح للاعبين المختارين بالمشاركة مع أنديتهم في الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين، على أن ينضموا بعد فراغهم مباشرة من مباريات الجولة، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها بالصين في التاسع من شهر يناير المقبل.
ويأتي هذا القرار انطلاقاً من المصلحة العامة لكرة القدم السعودية ولأهمية التنسيق المستمر بين الأندية والمنتخبات الوطنية، وذلك لظروف مشاركة المنتخب السعودي الأول في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين وانضمام عدد من اللاعبين الأساسيين في الأندية لصفوفه.

 

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