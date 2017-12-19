“الشيوخ الأمريكي” يقر قانون تخفيض الضرائب.. وانتصار داخلي كبير لترامب

وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية، نص تعديل قانون الضرائب وخفضها، بـ51 صوتا مقابل 48 بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وقد صوت كل الجمهوريين مع النص الذي عارضه الديمقراطيون بشبه إجماع.وتقلص الحزمة المقترحة ضرائب الشركات الأميركية إلى نحو 21 في المئة كما تخفض الضرائب المفروضة على الأغنياء في الولايات المتحدة.

وقال ترامب قبل أيام إن خطة الإصلاح الضريبي تعد”واحدة من هدايا عيد الميلاد الكبرى للطبقة الوسطى”.

ويبلغ معدل الضرائب الحالي، الذي تناضل الشركات لتقليصه منذ سنوات، 35 في المئة.