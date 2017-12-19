ألمانيا: نشارك السعودية قلقها من إيران وحزب الله

أعرب وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن بلاده تشعر بالقلق من الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة، وأشار إلى أن برلين والرياض متوافقتان بشأن الدور السياسي الخارجي الذي تلعبه إيران في المنطقة ودور حزب الله.

وقال في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” الأربعاء: “لدى برلين والرياض أوجه توافق فيما يتعلق بتحليل الوضع، فالسعودية قلقة للغاية بشأن إيران، ومثل السعودية فإننا قلقون جدا بشأن الدور السياسي الخارجي الذي تلعبه إيران في المنطقة”.

إلى ذلك، شدد على ضرورة مواجهة الدور الإيراني، وقال: “نريد مواجهة مشكلة الدور الإيراني في المنطقة بشكل مشترك مع الأميركيين”.

وفي ما يتعلق بلبنان، قال: “نشاطر السعودية قلقها بشأن دور حزب الله كميليشيات والدور الذي يلعبه في المنطقة”.

وعلى صعيد الأزمة السورية، شدد وزير الخارجية الألماني على أن مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في مدينة سوتشي الروسية لن يكون بديلاً عن محادثات جنيف.

وقال: “إذا كانت روسيا فعلاً جادة في سعيها لإيجاد حل سياسي مستدام في سوريا فيتعين عليها أن تجعل نظام بشار الأسد يتحرك، وذلك في جنيف التي هي المكان الصحيح لإجراء العملية السياسية”.