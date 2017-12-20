رئيس هيئة السياحة والتراث العمراني الأمير سلطان بن سلمان يشكر بن سبرة والعواد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بشهادتي شكر وتقدير إلى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره ورئيس مركز العبلاء إبراهيم موسى العواد، سلمها نيابة عن سموه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، نظير مشاركة المحافظة والمركز في الزيارات الميدانية التي نظمتها الهيئة لقادة المجتمعات المحلية للتعرف على طبيعة عمل الفرق العلمية بموقع العبلاء الأثري ضمن حملة التوعية والتعريف بالتراث الوطني وتفعيل دور المجتمعات المحلية لحماية تراثنا الوطني والمحافظة عليه‪ . ‬من جانبه، أبدى محافظ بيشة اعتزازه بشكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، مؤكدا أن ما يقومون به هو دعما للسياحة المحلية ومحافظة على مقوماتها الأثرية والتراثية والتي تعتبر من أهم المقومات السياحية بالمملكة‪ .‬

‪من جهة أخرى،‬ كرم محافظ بيشة ومدير عام السياحة بعسير وبحضور مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله الاكلبي أصحاب المنشآت السياحية ببيشة والتي كان لها الدور الكبير في إنجاح المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة هذا العام‪ .