 أمانة الاحساء.. أعمال صيانة دورية لخطوط تصريف الامطار بالعيون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الاحساء.. أعمال صيانة دورية لخطوط تصريف الامطار بالعيون

أمانة الاحساء.. أعمال صيانة دورية لخطوط تصريف الامطار بالعيون
الاحساء - المناطق

تُواصل أمانة الاحساء ممثلة في بلدية العيون تنفيذ المشروعات واعمال الصيانة الدورية للخدمات البلدية في المدينة وبلداتها ، حيث أشار رئيس بلدية العيون المهندس ياسر الراشد الى ان برامج الصيانة المستمرة تتم حالياً على عدد من الخدمات بمايشمل ( إعادة سفلتة شوارع ، صيانة الأرصفة ، مشروع تركيب أعمدة انارة جديدة وصيانة واحلال أعمدة أخرى قائمة في العيون والبلدات ، صيانة واستبدال خطوط تصريف مياه الامطار والعمل على جاهزيتها خلال الموسم في موقع عدة ومن بينها الشارع المحاذي لمدرسة الأمير محمد بن فهد الابتدائية وكذلك الشارع المحاذي لمستشفى مدينة العيون ) .

من ناحية أخرى ذكر رئيس قسم صحة البيئة في البلدية الدكتور وليد الكويتي انه وامتدادا ًلبرامج حملات المتابعة الشاملة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة فقد تم وخلال 4 أيام اغلاق وانذار 57 منشأة لمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة والالزام بتصحيح الاوضاع ، مؤكداً على استمرارية خطط المتابعة الدورية للمحال والتشديد على تطبيق الإشتراطات البلدية والالتزام باللوائح والأنظمة البلدية .

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