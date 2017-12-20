أمانة الاحساء.. أعمال صيانة دورية لخطوط تصريف الامطار بالعيون

تُواصل أمانة الاحساء ممثلة في بلدية العيون تنفيذ المشروعات واعمال الصيانة الدورية للخدمات البلدية في المدينة وبلداتها ، حيث أشار رئيس بلدية العيون المهندس ياسر الراشد الى ان برامج الصيانة المستمرة تتم حالياً على عدد من الخدمات بمايشمل ( إعادة سفلتة شوارع ، صيانة الأرصفة ، مشروع تركيب أعمدة انارة جديدة وصيانة واحلال أعمدة أخرى قائمة في العيون والبلدات ، صيانة واستبدال خطوط تصريف مياه الامطار والعمل على جاهزيتها خلال الموسم في موقع عدة ومن بينها الشارع المحاذي لمدرسة الأمير محمد بن فهد الابتدائية وكذلك الشارع المحاذي لمستشفى مدينة العيون ) .

من ناحية أخرى ذكر رئيس قسم صحة البيئة في البلدية الدكتور وليد الكويتي انه وامتدادا ًلبرامج حملات المتابعة الشاملة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة فقد تم وخلال 4 أيام اغلاق وانذار 57 منشأة لمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة والالزام بتصحيح الاوضاع ، مؤكداً على استمرارية خطط المتابعة الدورية للمحال والتشديد على تطبيق الإشتراطات البلدية والالتزام باللوائح والأنظمة البلدية .