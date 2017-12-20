تعليم تبوك يطلق خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات وذلك لتقديم الاستشارات والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص الاختبارات للعام الدراسي 1438 1439 بالتعاون مع وحدة الخدمات الإرشادية وثمن المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير هذه الخطوة التي تأتي في اطار تهيئة الاجواء التعليمية الملائمة للطلاب فترة الاختبارات سعياً لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية؛ لتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع كل الأجواء والظروف المحيطة بالطالب.

من جهته أوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم تبوك خالد أبو حوسة أن فترة تقديم الخدمة تبدأ من الأحد المقبل 6/4/1439 إلى الأحد 20/4/1439 من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءا يوميا مشيرا إلى أنه سيتم الرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يتعلق باختبارات نظام المقررات واختبارات النظام الفصلي والاختبارات والتقويم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.