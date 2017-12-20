 ضبط عمالة تجهز البطاطا المقلية بدورات مياه في أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ضبط عمالة تجهز البطاطا المقلية بدورات مياه في أبها

ضبط عمالة تجهز البطاطا المقلية بدورات مياه في أبها
المناطق - أبها

باشرت إدارة الطوارئ والرقابة المسائية بالتعاون مع ادارتي الرقابة الصحية والنظافة موقع يفتقر لأدنى مستويات النظافة لتجهيز البطاطا المقلية بحي الخشع بأبها.

أوضح ذلك م. عبد العزيز الرمثي وأضاف أن فريق المراقبين بحضور مدير الطواري والرقابة المسائية علي سعيد الوادعي والمراقبين فهد علي عسيري وعوض الاحمري، وقال إنه تم تتبع أحد الباعة الجائلين المخالفين الذي كان يقود عربة مخالفة مخصصة لبيع البطاطا المقلية بحي ذره وتم العثور على موقع التجهيز الذي كان يحوي على 3 عمال وقرابة 200 كجم من البطاطا وكذلك دورة مياه متسخة جداً تم تهيئتها للتجهيز.

وأشار الرمثي إلى أنه تم إغلاق الموقع ومصادرة كافة كميات البطاطا، نظراً لسوء النقل والتخزين وعدم توفر النظافة ومخالفة التجهيز.

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