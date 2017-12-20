أمير تبوك يلتقى أعضاء مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

إلتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان اليوم بمكتبه بالإمارة بأعضاء مجلس الأمناء معالي الدكتورة نورة عبدالله الفايز والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان والدكتور محمود بن محمد بديوي والدكتور محمد بن محمود الوكيل والدكتور محمد عطيه الحارثي والدكتور عبدالله بن علي القحطاني والدكتور فهد بن تركي محيا والدكتور طلعت بن ظافر القحطاني بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان ورحب سمو أمير المنطقة بالجميع وأكد أن الجامعة تشرفت بتخريج أول دفعة لها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله مشيراً إلى المستويات العالية التي حققها طلاب وطالبات الجامعة بعد تخريجهم من الجامعة ومواصلة تعليمهم نيلهم الدرجات العليمة المميزة .

منوهاً سمو أمير المنطقة بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله للتعليم بالمملكة سواء التعليم العام أو الجامعي .

من جهته أعربت عضو مجلس الأمناء معالي الدكتورة نورة الفايز عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان على ما تلقاه الجامعة من دعم ورعاية من سموه وأكدت أن الجامعة أصبحت لها مكانتها بين الجامعات المميزة في المملكة مشيرة إلى تعدد الكليات والتخصصات بالجامعة .