 أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان
المناطق _ تبوك
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان اليوم بمكتبه بالإمارة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة بحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع رحب سمو أمير المنطقة بأعضاء المجلس، مثنياً على جهود  إدارة الجامعة وما تم تحقيقه من إنجازات علمية وما أصبحت علية من مكانة . مؤكدا سموه مواصلة العمل في سبيل تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز خدمة المجتمع. منوها سمو أمير المنطقة وأعضاء المجلس بما تضمنه التقرير النصف السنوي للجامعة الذي يؤكد الى التطوير والجودة ثم قدم اعضاء مجلس الامناء لسمو أمير المنطقة نسخة من شهادة الاعتماد المؤسسي للجامعة وموافقة وزارة التعليم على برنامج الماجستير في الهندسة الكهربائية وايضا في الهندسة المدنية وهنأ سمو أمير المنطقة الجامعة بمناسبة حصولها على الاعتماد المؤسسي حتى عام 2020 م متمنيا سموه للجامعة التوفيق . بعد ذلك اطلع المجلس على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع واتخذ المجلس بشأنها عدة قرارات منها الموافقة على اعتماد قائمة الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم لهذا العام من كافة برامج الجامعة لدرجة البكالوريوس والماجستير والبالغ عددهم 460 طالب وطالبة منهم 70 طالب وطالبة في مرحلة الدراسات العليا و390 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس من كليات إدارة الأعمال والحاسب والهندسة كما وافق مجلس الأمناء على التجديد لمدير الجامعة الدكتور محمد عبدالله اللحيدان بالإضافة على إقرار المجلس الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير المستحدثة ثم قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس الأمناء على ما يوليه من رعاية واهتمام للجامعة منذ انطلاقتها .

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