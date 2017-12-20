 “الغذاء والدواء” تحذر من استخدام تشغيلتين لعدسات لاصقة للعلامة التجارية أكيوفيو مويست | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام تشغيلتين لعدسات لاصقة للعلامة التجارية أكيوفيو مويست

“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام تشغيلتين لعدسات لاصقة للعلامة التجارية أكيوفيو مويست
المناطق _ واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات لاصقة للعلامة التجارية أكيوفيو مويست (للاستخدام اليومي) للتشغيلتين رقم (283683) و(283684) المصنّعتين في شهر يونيو 2016،وينتجها مصنع جونسون آند جونسون فيجن كير إنك في إيرلندا.
وأوضحت الهيئة، أن سبب التحذير زيادة الملوحة في المحلول بالتشغيلتين، مشيرة إلى أن شركة “جونسون آند جونسون فيجن كيرإنك” سحبت طوعياً التشغيلتين، بعد أن تلقت عدداً محدوداً من التقارير عن الإحساس بحُرقة عند وضع العدسة على العين، وذلك بسبب زيادة نسبة الملوحة في المحلول.
وأضافت أن الشركة اتخذت إجراءات تصحيحية للمساعدة على ضمان عدم تكرار ذلك، ولم يبلغ في حينه عن أي أحداث أو إصابات تتعلق بهذا الاستدعاء.
ولفتت الهيئة إلى أنها أبلغت احترازياً مقدمي الرعاية الصحية بهذا الاستدعاء الطوعي.
وتطرقت إلى إجراءات على المستهلكين اتباعها، تشمل التأكد ما إذا كان المنتج مشمولاً بهذا الاستدعاء، والتوقف عن استخدام المنتجات المتأثرة بهذا الاستدعاء الطوعي، واستشارة أخصائي البصريات فوراً في حال حدوث تهيّج مستمر في العين أو ألم أو احمرار أو تغيّر في الرؤية بعد إزالة العدسة.
ودعت الهيئة إلى إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموّحد للهيئة على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx .

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