الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء: الميزانية تؤكد متانة اقتصاد المملكة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط

قال معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439/1440هـ التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة أعلنت بكل شفافية ووضوح تبين أرقامها عن طموح كبير استراتيجيات هادفة تقوم على مبادئ سامية تكفل العدالة والمساواة وتسعى بكل ما فيه صلاح البلاد والعباد.

وأضاف معاليه في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية والتي انعكست آثارها على جميع الدول بدرجات مختلفة ورغم ذلكأُعلنت الميزانية لتؤكد متانة اقتصادنا وسيره نحو الأفضل والأمثل بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط ، وبلادنا ولله الحمد حباها الله بالكثير من الخيرات على رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية وما أسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة.

وزاد معاليه ميزانية طموحة بعيون ترقب تحقيق رؤية الدولة ( 2030 ) بأرقام تفاؤلية وصرف مقنن واشتراطات احترازيةستنعكس بإذن الله على اقتصادنا وستقوده إلى الأفضل والأحسن بإذن الله تعالى.

وقال بهذه المناسبة فإن المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال اختصاصاته المنصوص عليها في نظام القضاء وبالتنسيق مع الجهاتالأخرى ، فإنه يسعى للتطوير من خلال أداء المحاكم سواء ما يتعلق بالبيئة القضائية أو الموارد البشرية أو الأنظمة واللوائح والتيسيكون من شأنها دعم وتشجيع الاستثمارات وتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني .

وأضاف الشيخ النشوان أذكّر مواطني هذه البلاد المباركة بما تتعرض له بلادنا من هجمة شرسة تهدف لزعزعة الأمن وتقويضللحمة الوطنية ، وإن من الواجب في ذلك بعد شكر الله تعالى على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى أن يتكاتفالجميع ويتعاون أفراد المجتمع ويشد أزره بولاة أمره والوقوف معهم لتحقيق التطلعات الكريمة لأفراد هذا الشعب الكريم.

وقال في ختام تصريحه أسأل الله عزوجل أن يجعلها ميزانية خير وبركة وأن يعم بخيراتها بلادنا العزيزة ويديم علينا نعمة الأمنوالأمان ورغد العيش ، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لما فيه خير البلاد والعباد