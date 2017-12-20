مدير عام تعليم القصيم: ميزانية 2018 تعكس اهتمام القيادة وتطور الوطن

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان التهنئة الخالصة باسم منسوبي تعليم القصيم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام 2018 مؤكدًا أن الجميع يفخر، ويستبشر بما حملته الميزانية من خيرات تعكس الأثر الايجابي للتخطيط الأمثل لمستقبل الوطن، وفقا لخطط تنويع مصادر الدخل، والضبط للمصروفات، الأمر الذي ينعكس لصالح مشاريع الوطن ورفاهية الشعب.

وأوضح الركيان أن القيادة الرشيدة دأبت على الاهتمام بالمواطنين ومستقبل الأجيال، حيث كشفت أرقام الميزانية استقرارا اقتصاديا مستديما، وأثرا ناجحا لصناعة التحول الوطني، يحقق الحكمة والمسئولية في الإنفاق وتعدد مصادر الدخل.

وأشار إلى أن الاهتمام المتنامي من قبل القيادة الحكيمة للتعليم من خلال الميزانية المخصصة تجسد الثقة بهذا القطاع والسعي لتطويره وبناء مخرجات تلبي حاجات الوطن وتخلق جيلا قياديا رائدا بكل الميادين.

وأضاف الركيان: كل يوم نفخر بهذا الوطن الكبير برغم الظروف والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة إلا أنه بقي بقيادته الرصينة شامخًا متجددًا بنمائه وتطوره، وكشف ذلك حجم الميزانيات المخصصة للوزارات والجهات الخدمية، التي رسمت مسارات آمنة لمستقبل مشرق ومتين، من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو الأمر الذي يحفز على الريادة التنموية للإنسان السعودي.