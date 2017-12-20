 شرطة مكة: القبض على مطلقي النار على أربع مقيمات بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شرطة مكة: القبض على مطلقي النار على أربع مقيمات بجدة

شرطة مكة: القبض على مطلقي النار على أربع مقيمات بجدة
المناطق _ جدة

ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة (٩١١) في محافظة جدة  وقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي عن تعرض أربع مقيمات من الجنسية الآسيوية لإطلاق النار عليهن من قبل سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص حاولو التحرش بهن ودفعهن إلى مرافقتهم قبل أن يقوم أحدهم بإشهار سلاح من نوع مسدس وإطلاق النار نحوهن أدى ذلك الى إصابة إحداهن بكتفها وإصابة زميلاتها بسحجات وجروح نتيجة محاولتهن الهرب ثم ارتكب الأشخاص الفرار لجهة غير معلومة.

ولأهمية الحادثة وشناعة ما أقدم عليه الجناة فقد تم تشكيل فريق مختص في أعمال البحث والتحري لتعقب الجناة وجمع المعلومات على كافة الأصعدة حيث أسفرت تلك الملاحقة عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وهم (مقيمان وثالث مخالف لنظام الإقامة) وقد عثر على السلاح المستخدم والسيارة التي كانوا يستقلونها وتم إحالتهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال للنيابة العامة.

وأوضح أنه لأهمية الحادثة وشناعة ما أقدم عليه الجناة فقد تم تشكيل فريق مختص في أعمال البحث والتحري لتعقب الجناة وجمع المعلومات على كافة الأصعدة حيث أسفرت تلك الملاحقة عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وهم (مقيمان وثالث مخالف لنظام الإقامة ) وقد عثر على السلاح المستخدم والسيارة التي كانوا يستقلونها وتم إحالتهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال للنيابة العامة .
وختم بقوله: وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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