 سمو أمير الباحة يبحث سبل إنجاز المدن الصناعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سمو أمير الباحة يبحث سبل إنجاز المدن الصناعية بالمنطقة

سمو أمير الباحة يبحث سبل إنجاز المدن الصناعية بالمنطقة
المناطق _الباحة
بحث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم ، السبل الكفيلة لإنجاز المدن الصناعية بالمنطقة ليتم الإستفادة منها لخدمة المنطقة ومواطنيها.
وشدد سموه خلال لقاءه بمكتبه بالإمارة اليوم المهندس السالم ومرافقيه الذين يزورون المنطقة حالياً ، على أهمية إستكمال جميع الخدمات بالمدن الصناعية بالمنطقة في المرحلة الاولى بمحافظة العقيق ، والمرحلة الثانية بمركز ناوان بمحافظة المخواة ، والعمل على سرعة إنجاز هذه المدن وتهيئتها لإستقطاب المستثمرين ، حاثاً سموه على الأخذ بالإعتبار أولوية إنشاء مبنى إداري متكامل لإدارة المدينتين .
ونوه أمير الباحة بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من دعم وتحفيز للقطاع الخاص واهتمام بالتطور الصناعي الذي تعيشه المملكة ,مشيراً سموه أن سرعة العمل على إنجاز تلك المدن الصناعية بالمنطقة سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة وهو الأمر الذي تهدف إليه الدولة – أيدها الله- في جعل المواطن احد اهم العوامل في بناء تطورها ومستقبلها بمشئية الله .
من جهته عبر المهندس السالم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته والحرص على انجاز العمل بالمدن الصناعية , مؤكداً بأن الهيئة ستعمل على توفير كافة الخدمات الرئيسية والمساندة وفق تطلعات سموّه وذلك لكل ما من شأنه خدمة المنطقة واهلها.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

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