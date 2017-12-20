 أمير نجران لرجال الشرطة: نجاحاتكم على الأرض أعظم من الأرقام على الورق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران لرجال الشرطة: نجاحاتكم على الأرض أعظم من الأرقام على الورق

أمير نجران لرجال الشرطة: نجاحاتكم على الأرض أعظم من الأرقام على الورق
المناطق _ نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة، وبالتكامل والتنسيق المستمر الذي أحرز العديد من النجاحات الاستثنائية.

جاء ذلك أثناء تسلّم سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة، عرضه مدير الشرطة اللواء صالح بن علي الجلعود، حيث أكد سموه أن النجاحات على الأرض، وسط الظروف التي تشهدها المنطقة، هي في الواقع أعظم من الأرقام على الورق، داعيًا المولى أن يحفظ لهذا الوطن قادته وأمنه واستقراره ورجاله المخلصين.

من جهته، بيّن مدير شرطة المنطقة أن هذه الإنجازات ما تحققت إلا بتضافر الجهود بين الجهات، وبعزيمة وإخلاص رجال الشرطة، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المواطن وسلامته.

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