 أمين القصيم : الأرقام المعلنة بالميزانية احد النماذج الدالة على حجم الرؤيا والحنكة لمقام خادم الحرمين الشريفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمين القصيم : الأرقام المعلنة بالميزانية احد النماذج الدالة على حجم الرؤيا والحنكة لمقام خادم الحرمين الشريفين

أمين القصيم : الأرقام المعلنة بالميزانية احد النماذج الدالة على حجم الرؤيا والحنكة لمقام خادم الحرمين الشريفين
المناطق _ بريدة

 تتجدد ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ مقاليد الحكم بالتزامن مع إعلان الميزانية العامة للدولة بالأمس القريب وكانت الأرقام المعلنة بالميزانية احد النماذج الدالة على حجم الرؤيا والحنكة لدى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمساندة من عضده قائد التنمية سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية  الأمير محمد بن سلمان حفظ الله الجميع حيث الإعلان عن الميزانية الأعلى بتاريخ الوطن رغم انخفاض أسعار النفط و استطاعت هذه القيادة المحنكة تحقيق التوازن والمحافظة على المسارات التنموية رغم كذلك حجم التحديات السياسية والاقتصادية المحيطة في بلادنا (أدام الله عزها ونصرها )كما ترجمت هذه الأرقام حجم العمل والجهد المبذول في العامين الماضيين وتجاوز مختلف الظروف والعمل في اكثر من اتجاه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بمستوى رفيع وأداء متميز عزز من المكانة والوزن الذي تحتلها البلاد,وحقق نقله نوعية بمختلف المجالات في بزوغ مبكر لإشراق المستقبل الواعد من رؤية  (20202030 )

 ونحن اذ نسأل المولى عزوجل ان يديم على بلاد الحرمين الشريفين الامن والاستقرار نجدد البيعة والعهد لمقام الملك سلمان ولسمو ولي عهده ونحن بعون من الله وتوفيق يدا واحده وبلحمه وطنية وتكاتف ضد ما يحاك من نوايا واطماع دنيئة تحاول شق الصف والعدوان الواضح والصريح ,كما ندعوه سبحانه ان يحفظ لنا قادتنا ورجالات الوطن البواسل في القطاعات العسكرية والأمنية وبمختلف الميادين

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