أمير القصيم يكرم الكابتن البرية لتحقيقه المركز الأول في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، اللاعب رشيد بن سالم البريه ، بمناسبة حصوله على المركز الأول في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية، التي أقيمت في نادي بيرا بيرا بدولة أسبانيا يوم السبت 29/2/1439هـ , وتحقيقه ستة بطولات دولية للإعاقة الحركية ، واللاعب حسام بن علي الجريفاني لتحقيقه المركز الأول في تنس الطاولة لفئة الشلل الدماغي الحركية ببطولة البارا السعودية الأولى والمقامة في الرياض ، بحضور مدير مكتب فرع هيئة الرياضة بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب, وأعضاء مجلس الإدارة .

ورحب سمو أمير القصيم بالكابتن البرية ، مباركاً له حصوله المركز الأول في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية ، بصفته ممثلاً للمملكة في تلك البطولة، مشيداً سموه بالإنجاز الدولي الذي حققه اللاعب البرية ، واصلاً مباركته اللاعب الجريفاني على هذا المنجز الذي حققه على مستوى المملكة ، مؤكداً سموه أن المسلم يتجاوز جميع التحديات رغم الإعاقة ، متمنياً لهما دوام النجاح ، وتحقيق المراكز المتقدمة في جميع المحافل الدولة المقبلة .

هذا وفي نفس السياق استقبل سمو الأمير فيصل بن مشعل لاعبي فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية ، وفريق كرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية بنادي القصيم ، بمناسبة صعودهم لدوري أندية الممتاز لهذا العام ، حيث بارك لهم هذا الصعود متمنياً لهم كل التوفيق والسداد .

من جهته أعرب الدكتور الضبيب، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، على استقباله وتكريمه للاعب النادي البريه بمناسبة تحقيقه المنجز الدولي، واستقباله للاعبي فريق كرة السلة لذوي الإعاقة الحركية ، وفريق كرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية بنادي القصيم بمناسبة صعودهم إلى مصاف دوري أندية الممتاز لهذا العام ، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد اهتمام سموه في كل ما يدعم الشباب والرياضة والرياضيين بالمنطقة, بالأخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون من لدن سموه كل دعم ومؤازرة وتشجيع على كآفة المستويات المحلية والدولية .