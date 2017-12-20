الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير تعقد جمعيتها العمومية

عقدت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير اجتماع الجمعية العمومية بحضور رئيس واعضاء الجمعية وقد بدأ اللقاء بالقرآن الكريم ثم كلمة رئيس الجمعية الشيخ يحيى بن محمد آل فايع رحب فيها بجميع الاعضاء

بعد ذلك تم عرض تقرير عن اعمال وانشطة الجمعية خلال العام المالي 1438 ه عقب ذلك عرض الشيخ عثمان البشري عضو المجلس المسؤول المالي التقرير المالي للسنه الماليه 1438 ه وتم في الاجتماع مناقشة الميزانية للعام 1438 واقرارها ومن ثم استعراض الميزانية التقديرية للعام 1439 ه واقرارها

كذلك عرض المدير التنفيذي الشيخ محمد بن سعيد القحطاني ماتم انجازه خلال عام 1438 من قبل اذرع الجمعية الاعلاميه والتعليميه والاداريه .

صرح بذلك للصحيفه الاستاذ مشبب محمد بن حاضر مدير ادارة الشؤون الاعلامية والاستثمار بجمعية التحفيظ في عسير ..