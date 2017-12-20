 محافظة الكامل تجني ثمار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص تباعاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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محافظة الكامل تجني ثمار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص تباعاً

محافظة الكامل تجني ثمار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص تباعاً
المناطق _ عادل الزهراني

افتتح سعادة محافظ محافظة الكامل الأستاذ عايد بن محمد المدرع القحطاني مبنى مركز الضبط الأمني بمدخل المحافظة الشرقي بحضور مدير شرطة الكامل المقدم عمر بن صالح الشيخ ورؤساء الإدارات الحكومية وأصحاب المؤسسات المساهمة والمنفذة للمشروع وشكر سعادته جميع المساهمين في إنجاز هذا المشروع ووعد بمزيد من الشراكات التي تخدم المحافظة وأهلها وتصب في مصلحة الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً في ظل قيادتنا الحكيمة أعزهم الله وبتوجيهات كريمة من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ، موضحاً سعادته بأن محافظة الكامل تزخر بمواطنين ومواطنات تواقه للتطوير والإبداع.

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