 الاتحاد الأوروبي يخصص 9 ملايين يورو لتمويل مشاركة المعارضة السورية في مفاوضات جنيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد الأوروبي يخصص 9 ملايين يورو لتمويل مشاركة المعارضة السورية في مفاوضات جنيف

الاتحاد الأوروبي يخصص 9 ملايين يورو لتمويل مشاركة المعارضة السورية في مفاوضات جنيف
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه خصص 9 ملايين يورو للمعارضة السورية لتمويل مشاركة وفدها في مفاوضات جنيف حول تسوية النزاع في سوريا.

وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، في بيان، إن “الاتحاد الأوروبي كان يدعم دوما العملية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها وسيلة مناسبة لتسوية النزاع السوري بطرق سياسية”. وذكر البيان، المنشور على موقع المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد يسهم بقسطه في هذه العملية عن طريق دعمه للمفاوضات السورية السورية ووساطة الأمم المتحدة، وعمل المعارضة السورية والمجتمع المدني وخاصة النساء السوريات”.

وأشارت موغيريني إلى أن “عملية الانتقال السياسي الشامل” وحدها ستتيح للسوريين، سواء كانوا في سوريا أو خارجها، إمكانية “المشاركة في إعادة إعمار بلادهم وتحديد وحدتها والمصالحة الوطنية فيها”.

وأوضح البيان أن تخصيص المبلغ المذكور جرى في إطار تطبيق المرحلة الثانية من برنامج “المبادرة لدعم السلام في سوريا”، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقديم دعم تقني وتحليلي للمعارضة السورية في سياق عملية الانتقال السياسي على الأساس التفاوضي.

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