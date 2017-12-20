 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة عيون الجواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة عيون الجواء

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة عيون الجواء
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر الإمارة في مدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومحافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف ، ورئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء ماضي الحربي ، وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش ، اليوم ، رئيس لجنة شباب محافظة عيون الجواء علي بن محمد العطينان ، وأعضاء اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه تقريراً عن أعمال ومشاركات اللجنة في المحافظة ، حيث يوضح ماقامت به اللجنة من جهود في الفعاليات المقامة في المحافظة التي احتوت على العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية ، وتقريراً عن فعاليات اليوم الوطني (87) ، الذي نفذته اللجنة بالشراكة مع بلدية المحافظة .

 

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، معبراً عن شكره وسروره بما قدمته لجنة شباب محافظة عيون الجواء من جهود ، ودورٍ بارزٍ وفعال داخل المحافظة من خلال تلك الفعاليات ، التي انعكست على المجتمع والشباب بشكل إيجابي ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي من أجلها أقيمت مثل تلك اللجان .

 

من جانبه قدم محافظ عيون الجواء شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه للشباب واستقباله لهم ليكون حافزاً ودافعاً لبذل المزيد منهم لخدمة أعمال اللجنة ، مشيراً إلى أن تلك الجهود التي تقدمها لجنة الشباب بالمحافظة تُعد نتيجةً لتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم المتواصلة ودعمه الدائم لأبنائه ، لخدمة شباب محافظة عيون الجواء ، والمراكز التابعة لها . 

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