الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة عيون الجواء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر الإمارة في مدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومحافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف ، ورئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء ماضي الحربي ، وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش ، اليوم ، رئيس لجنة شباب محافظة عيون الجواء علي بن محمد العطينان ، وأعضاء اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه تقريراً عن أعمال ومشاركات اللجنة في المحافظة ، حيث يوضح ماقامت به اللجنة من جهود في الفعاليات المقامة في المحافظة التي احتوت على العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية ، وتقريراً عن فعاليات اليوم الوطني (87) ، الذي نفذته اللجنة بالشراكة مع بلدية المحافظة .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، معبراً عن شكره وسروره بما قدمته لجنة شباب محافظة عيون الجواء من جهود ، ودورٍ بارزٍ وفعال داخل المحافظة من خلال تلك الفعاليات ، التي انعكست على المجتمع والشباب بشكل إيجابي ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي من أجلها أقيمت مثل تلك اللجان .

من جانبه قدم محافظ عيون الجواء شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه للشباب واستقباله لهم ليكون حافزاً ودافعاً لبذل المزيد منهم لخدمة أعمال اللجنة ، مشيراً إلى أن تلك الجهود التي تقدمها لجنة الشباب بالمحافظة تُعد نتيجةً لتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم المتواصلة ودعمه الدائم لأبنائه ، لخدمة شباب محافظة عيون الجواء ، والمراكز التابعة لها .