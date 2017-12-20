 إتفاقية صحية بين جامعة نجران ومستشفى القوات المسلحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إتفاقية صحية بين جامعة نجران ومستشفى القوات المسلحة

إتفاقية صحية بين جامعة نجران ومستشفى القوات المسلحة
المناطق _ نجران

وقعت جامعة نجران إتفاقية صحية مع مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة وذلك لتعزيز التعاون بين الجهتين على المستوى الأكاديمي والمهني.
ومثل الجامعة معالي مديرها الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، فيما مثل مستشفى القوات المسلحة مديره العميد سعد بن صالح الغامدي.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تطوير سبل التعاون بين الطرفين في مجال الخدمات الطبية وذلك لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير العالمية ، إلى جانب بناء شراكة علمية وبحثية بين الطرفين وفقا لمبادئ المشاركة وتبادل الخبرات، والمصلحة المشتركة ، والشراكة والنمو المعرفي لكلا الطرفين.
وأكد الدكتور السبيعي حرص الجامعة على مد جسور التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة سعيا منها لخدمة المجتمع، وتقديم كافة الخدمات التي تتمتع بها الجامعة نظير إمكاناتها العالية في خدمة جميع شرائح المجتمع ومنها الجانب الصحي.
وبيّن الدكتور السبيعي بأن توجه الجامعة للخدمة المجتمعية لن يتوقف، وستواصل الجامعة في تقديمها إنطلاقا من واجبها الوطني وحرصها على أبناء الوطن.

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