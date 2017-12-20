 متوسطة المقداد بن عمرو بدومة الجندل تتميز باليوم المفتوح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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متوسطة المقداد بن عمرو بدومة الجندل تتميز باليوم المفتوح

متوسطة المقداد بن عمرو بدومة الجندل تتميز باليوم المفتوح
المناطق _ الجوف

تحت شعار وقت سعيد و نشاط رياضي مفيد تميزت متوسطة المقداد بن عمرو بمحافظة دومة الجندل بالجوف بإقامة فعاليات اليوم المفتوح اليوم الأربعاء الموافق 2 ربيع الآخر 1439  بإشراف قائد المدرسة الأستاذ فضي بن عبدالكريم الجميعان والوكيل الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن وحضور المشرف التربوي الأستاذ محمد خلف الفلاح وقائد ابتدائية عبدالله بن جلوي الأستاذ عادل الدهاش و الأستاذ عبدالحكيم الجديع ومعلمي متوسطة المقداد بن عمرو  .

حيث تم إقامة المباراة النهائية على كأس المعلم الأستاذ عبدالعزيز الحميدي بإشراف معلم التربية البدنية الأستاذ عبدالله بن مبارك الحسن وجاءت المباراة النهائية بعد اقامة دوري لكرة القدم لجميع الفصول بالمدرسة  وكانت بين صف الثالث متوسط شعبة ب و الصف الثاني متوسط شعبة أ  وانتهت المباراة النهائية بفوز صف ثالث متوسط ب على صف ثاني متوسط أ بنتيجة  6 اهداف  مقابل 4 أهداف.

كما تم خلال الشوطين تنفيذ ألعاب ترفيهية ورياضية مثل شد الحبل وقفز الحبل وسباق الأكياس لباقي طلاب المدرسة .
وفي نهاية اليوم المفتوح تم توزيع الكأس و الجوائز و الميداليات للفريق الفائز و الطلاب المتفاعلين والفائزين كما قدمت إدارة المدرسة وجبة الإفطار مجانا لجميع طلاب المدرسة .

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