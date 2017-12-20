النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على مقيم “بارك” الاعتداء الحوثي على الرياض

وجه النائب العام بالقبض على مقيم عربي عبر عن تأييده لإطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على الرياض، حيث هنأ المقيم عبر حسابه في (تويتر) مليشيات الحوثي على هذا الاعتداء.

وواصلت النيابة العامة بذلك ملاحقة كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.

وكانت النيابة العامة قد توعدت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة مايقترفونه بحق الآخرين، حيث أكدت أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الاخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.