استفاد منها أكثر من ٦ الآف في 58 منشأة تعليمية ..صحة نجران: تختتم حملة نحو مجتمع نقي

أنهت صحة نجران حملة “نحو مجتمع نقي” والتي أنطلقت في 16صفر من العام الحالي 1439هـ ، وذلك بهدف إتخاذ جميع التدابير الممكنة الوقائية منها والعلاجية للحد من إنتشار ظاهرة التدخين وإستعمال التبغ بين أبناء المجتمع وحماية الأجيال القادمة من مخاطر هذا الوباء والحد من تأثير التبغ على المدخنين وغير المدخنين وذلك من خلال معرض متنقل ومحاضرات عن أضرار التدخين وطرق الوقاية منه وأنواع العلاج.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمكافحة التدخين على مستوى المملكة والعمل علي تحقيق أعلى مؤشرات الأداء الذي تنظمه وكالة وزارة الصحة للصحة العامة حيث حظي بنسبة إستجابة عالية وتفاعل جيد ولله الحمد، وتم إستهداف طلاب وطالبات المدارس والمعاهد والكليات والجامعات

وذكرت الصحة في نجران بانه تم خلال الحملة .زيارة 58 منشأة تعليمية استفاد منها 6017 مستفيد ومستفيدة ،فيما زار المعرض الدائم للبرنامج 132 مستفيد من 5 مدارس .

وأضافت بأن عيادات الإقلاع عن التدخين تأتي ضمن برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، حيث تعمل على توفير مجموعة متكاملة من الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية، والخدمات العلاجية التي تقدم مجاناً للمدخنين من الجنسين؛ لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، كما خصصت العيادات قسماً خاصاً بالنساء يتميز بالخصوصية والتعامل بمنتهى السرية، ويعمل بها طاقم طبي نسائي يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات التي تقدم مجاناً للمدخنات لمساعدتهن على الإقلاع عن التدخين.

ويدعم “العيادة” أيضاً مركزُ إتصال يقوم بالاتصال الدوري بالمراجعين، ومتابعة تطور حالاتهم، وتوجيههم لكيفية استكمال البرنامج العلاجي والحصول عليه، كما يمكن لجميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين، حجز موعد من خلال الاتصال ٩٣٧ والتعرف على مواقع العيادات في مختلف مناطق المملكة للإستفادة من الخدمات الوقائية والعلاجية.

من جانب آخر أطلقت مؤخراً تطبيق “صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف ) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل كافة مناطق المملكة بإذن الله .

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة ٩ صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن الواحدة ظهرا إلى منتصف الليل خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.