أمير القصيم يتسلم من د.المشيقح النسخة الأولى من كتابه عقود في حوار

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح ، النسخة الأولى لكتابة الذي حمل عنوان “عقود في حوار ، سين وجيم في ثلاثين عام” ، الذي يتحدث به عن جمعه ماتيسر له من الصحف والمجلات التي قامت بمحاورته في مناسبات متنوعة على مدى أكثر من ثلث قرن .

وأشاد أمير منطقة القصيم بإصدار هذا الكتاب في نسخته الجديدة ، مبدياً إعجابه بما تضمن هذا الكتاب من خلال توثيقه لما دار خلال تلك المرحلة الزمنية ورصد لحقبة زمنية مضت ، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وشكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح سمو أمير منطقة القصيم على استقباله له ، للتعريف بما تضمنه هذا الكتاب من أخبار وتقارير وموضوعات طرحها خلال 30 سنة الماضية.