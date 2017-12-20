 أمير القصيم يتسلم من د.المشيقح النسخة الأولى من كتابه عقود في حوار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يتسلم من د.المشيقح النسخة الأولى من كتابه عقود في حوار وكيل إمارة نجران : القيادة الرشيدة تسعى بالوطن وفق خططاً مدروسة النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على مقيم “بارك” الاعتداء الحوثي على الرياض إتفاقية صحية بين جامعة نجران ومستشفى القوات المسلحة الاتحاد الأوروبي يخصص 9 ملايين يورو لتمويل مشاركة المعارضة السورية في مفاوضات جنيف الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة عيون الجواء متوسطة المقداد بن عمرو بدومة الجندل تتميز باليوم المفتوح محافظة الكامل تجني ثمار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص تباعاً الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير تعقد جمعيتها العمومية وزير الخارجية الفلسطيني ينتقد “الترهيب الأمريكي” قبيل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف إدارية شاغرة على مراتب عليا في جامعة الأمير سطام بالخرج أمير القصيم: القطاع الخيري داعماً أساسياً ومحركاً فعالاً للتنمية

أمير القصيم يتسلم من د.المشيقح النسخة الأولى من كتابه عقود في حوار

أمير القصيم يتسلم من د.المشيقح النسخة الأولى من كتابه عقود في حوار
المناطق _ بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح ، النسخة الأولى لكتابة الذي حمل عنوان “عقود في حوار ، سين وجيم في ثلاثين عام” ، الذي يتحدث به عن جمعه ماتيسر له من الصحف والمجلات التي قامت بمحاورته في مناسبات متنوعة على مدى أكثر من ثلث قرن .

وأشاد أمير منطقة القصيم بإصدار هذا الكتاب في نسخته الجديدة ، مبدياً إعجابه بما تضمن هذا الكتاب من خلال توثيقه لما دار خلال تلك المرحلة الزمنية ورصد لحقبة زمنية مضت ، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وشكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح سمو أمير منطقة القصيم على استقباله له ، للتعريف بما تضمنه هذا الكتاب من أخبار وتقارير وموضوعات طرحها خلال 30 سنة الماضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>