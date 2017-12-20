 وكيل إمارة نجران : القيادة الرشيدة تسعى بالوطن وفق خططاً مدروسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة نجران : القيادة الرشيدة تسعى بالوطن وفق خططاً مدروسة

وكيل إمارة نجران : القيادة الرشيدة تسعى بالوطن وفق خططاً مدروسة
المناطق _ نجران

أكد وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد ، أن ميزانية هذا العام تدل على اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – ببناء الإنسان وتنمية المكان ، وبالمشاريع الداعمة ، التي تجسد حرص الدولة على كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن ، مشيراً إلى أنّ أرقامالميزانية العامة للدولة لعام 1439 – 1440هـ، التي تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة جاءت لتؤكد على رسوخ الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة كافة التحديات.

وأضاف المجلاد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – سعت بهذه البلاد المباركة بخطوات مدروسة مما كان لها الأثر الإيجابي في أن تظهر ميزانية هذا العام بمضامينها وعناصرها المختلفة بالشكل الذي يطمح إليه أبناء هذا الوطن الغالي .

وأشار المجلاد أن ما تضمنته الميزانية من أهداف متعددة كان من بينها رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والوصول إلى مرحلة تعكس نجاح الخطوات والإجراءات التي اتخذت في المرحلة الماضية وفقاً للأولويات الوطنية وأهمها تمويل الميزانية بما لايقل عن 50 % من مصادر غير نفطية وإنسجام ذلك بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030، وإعطاء أولوية قصوى للمشروعات والبرامج التي ترفع كفاءة الدعم الحكومي والأهلي وتوجيه هذا الدعم إلى مجالاته المستحقة.

وسأل المجلاد الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمن وأن يمن على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين .

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