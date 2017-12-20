جمعية “أبناء” و “أرامكو” توقعان شراكة لتدريب وتعليم الأيتام والأرامل

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة “أبناء” شركة

استيراتيجية مع شركة أرامكو السعودية من خلال برنامج أرامكو للتدريب والتعليم والذي يهدف إلى إكساب الأيتام والأرامل المهارات اللازمة لإعدادهم وتأهيلهم تأهيلا كاملاً للاعتماد على أنفسهم وإكسابهم القدرة

على مواجهة التحديات والصعوبات في كافة جوانب الحياة المتكاملة

(الاجتماعية , المهارة الاقتصادية , التميز الدراسي , التميز الوظيفي , المهارات المهمة والضرورية لدخول سوق العمل ) عبر برامج متنوعة ودورات تدريبية ذات جودة عالية .

ويشرف على المشروع وينفذه بيت الدراسات والاستشارات التربوية والفكرية بجامعة القصيم وفق خطط مرسومة مع الشركاء داخل الجامعة عبر أكاديميين متخصصين يباشرون التدريب ويشرفون على العمل ويحظى المشروع بالمتابعة الأسبوعية والتقييم من مشرفين مؤهلين لقياس أثر هذا المشروع ومتابعة

نتائجه أولا بأول ، فيما ينتهي بالتوظيف مع شركات رائدة لها شراكات استيراتيجية مع الجمعية .

وقدم مدير عام الجمعية سلطان بن محمد الجاسر شكر وتقدير كافة منسوبي

الجمعية لشركة أرامكو السعودية على مبادرتها في تقديم هذا البرنامج المميز والذي يأتي ضمن برامج الشركة في مجال المسئولية المجتمعية والذي من خلاله تسعى بدعم كافة شرائح المجتمع حيث تبني عبر برامجها التعليمية

والتدريبية مستقبلاً جيداً وعلى تحفيز الشباب لإنشاء أجيال متميزة .

وأشار الجاسر إلى أن دعم المشروع من قبل إدارة أرامكو السعودية يوضح وعي الشركة بمعاناة الأيتام واحتياجاتهم الحقيقية لبرامج احترافية مدروسة بعناية لمعالجة جادة تساعد اليتيم في تحقيق الاستقلال الذاتي الذي ينعكس

على شخصيته ويكسبه الثقة في نفسه ويؤهله للاندماج بشكل إيجابي في مجتمعه

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كما تهدف اتفاقية الشراكة لتدريب الأرامل على مشاريعهن المختلفة عبر تطوير مهارات النساء المنتجات وإكسابهن خبرات فنية وإنتاجية ، كما تركز الاتفاقية على تأهيل النساء المنتجات وتطويرهن اقتصاديًا واجتماعيًا لتحقيق الاستدامة الإنتاجية لهن.