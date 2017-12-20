تعاون بين الأمن والهيئة يطيح بعاملة منزلية بعنيزة بتهمة بالسحر

أسفر التعاون والتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة والجهات الامنية بالمحافظة من ضبط عاملة منزلية لاتهامها بممارسة أعمال السحر للإضرار بمكفوليها. وقد تم ضبط الأدوات المستخدمة في هذه الأعمال.

وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.