 تعاون بين الأمن والهيئة يطيح بعاملة منزلية بعنيزة بتهمة بالسحر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تعاون بين الأمن والهيئة يطيح بعاملة منزلية بعنيزة بتهمة بالسحر

تعاون بين الأمن والهيئة يطيح بعاملة منزلية بعنيزة بتهمة بالسحر
المناطق / عنيزة

أسفر التعاون والتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة والجهات الامنية بالمحافظة من ضبط عاملة منزلية لاتهامها بممارسة أعمال السحر للإضرار بمكفوليها. وقد تم ضبط الأدوات المستخدمة في هذه الأعمال.
وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

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