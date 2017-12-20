مدير صحة القصيم : ” ميزانية الخير ” مضامينها ومؤشراتها إيجابية على تنمية وبناء الوطن 

وصف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيّم الخمعلي ، بان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ ٢٠١٨م ، كانت مضامينها و مؤشرات إيجابية على تنمية الوطن ، واستكمال مسيرة البناء في كافة القطاعات التنموية والصحية والتعليمية والخدمية .

ورفع المدير العام ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وأضاف ” الخمعلي ” بان وطننا ولله الحمد يعيش في رخاء واستقرار ، وهو ما كشفت عنه ميزانية الخير للعام المالي بعد ان سجلت أكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة، تشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الوطنية بإنفاق يتجاوز 1.110 مليار ريال، حيث قدر الإنفاق في الميزانية بـ 978 مليار ريال، إضافة لإنفاق مقدر من صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الوطنية يصل إلى 133 مليار ريال ، وذلك تأكيدا على ان الدولة – اعزها الله – بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – ، ماضية قدما في تعزيز استدامة التنمية ودعم وتنويع الاقتصاد بما يحقق الاستقرار لوطننا الغالي ، والذي يأتي انسجاما وتوافقا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والتي بدأت تظهر جليا من خلال نتائج الخطط والبرامج الناجحة التي أسهمت في تقليل الاعتماد على النفط بعد ان سجّلت ميزانية 2018 تميزاً جديداً، حيث تضمن الإعلان عنها الكشف عن أكبر إيرادات غير نفطية من 2015 إلى 2018 بزيادة تصل إلى ١٣٠%، وذلك نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

واختتمت مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم ، حديثه بالدعاء للمولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وان يديم على بلادنا الامن والامان والاستقرار ورغد العيش .