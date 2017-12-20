  آل كركمان في ذكرى البيعة : عهد الملك سلمان أنموذجا فريدا للإصلاح والتطور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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 آل كركمان في ذكرى البيعة : عهد الملك سلمان أنموذجا فريدا للإصلاح والتطور

 آل كركمان في ذكرى البيعة : عهد الملك سلمان أنموذجا فريدا للإصلاح والتطور
المناطق - عسير

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ  جلوي آل كركمان، أنه رغم مرور ثلاثة أعوام  فقط على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – مقاليد الحكم في المملكة، إلا أن تلك المدة رغم قصرها كانت مليئة بالتحولات والإصلاحات التي عززت من دور المملكة خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عما شهدته من تنمية شاملة.

ولفت آل كركمان في كلمة له بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن عهد الملك سلمان تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد  ، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م ، التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل.

وأشار آل كركمان إلى أنه رغم كل الظروف التي تشهدها المنطقة، إلا أن المملكة تنعم بالأمن والأمان وتشهد تنمية شاملة، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقادتهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمن الوطن.

وجدد آل كركمان بهذه المناسبة ولاء منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن  سلمان  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

ودعا آل كركمان الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء.

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