تأهيل المجمعة ينفذ “4” برامج توعوية واجتماعية لـِ “130” نزيل

أقيم البرنامج الأول بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالمجمعة وتم خلاله القيام بجولة للكشف المبكر على أسنان النزلاء والاتفاق مع المسؤولين في المستشفى على استمرار مثل هذه الزيارات الدورية والتعاون بين الطرفين مستقبلاً كما نفذت إدارة المركز ممثلة بالقسم الطبي محاضرة صحية لـ 20 طالباً من كلية الطب بجامعة المجمعة وعدداً من منسوبي المركز.

وعلى صعيد البرامج الترفيهية تم التنسيق مع فرع هيئة الرياضة بالمجمعةً لاستقبال نزلاء المركز لحضور عدداً من الأنشطة المستقبلية والمباريات فيما استمر تعاون المركز مع وحدة التطوع في مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، الذين استقبلوا مجموعة من النزلاء مع مرافقيهم من الأخصائيين الاجتماعيين للقيام بجولة تعريفية على مخيم البلدية والحوطة، وتم خلال الجولة تناول طعام الغداء وتوزيع الهدايا على الحضور.

تأتي هذه الحزمة من البرامج ضمن الخطط السنوية للمركز الذي يخدم ما يقارب 250 مستفيداً ومستفيدة، ويقدم لهم جميع أنواع الرعاية الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية.