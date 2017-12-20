الفصيلي يزور جمعية البر بأبها

زار رئيس القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن سعد الفصيلي مقر إدارة جمعية البر بأبها , وكان في استقباله فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن فحاس بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 2 ربيع الثاني 1439هـ ورحب بن فحاس به مبدياً سعادته للتعاون مع الجهات الرسمية فيما يحقق الفائدة المرجوة لمستفيدي ” بر أبها ” .كما أوضح رئيس قسم البرامج والمشاريع بالجمعية الأستاذ يحيى موسى عسيري بأنه تم دراسة عمل شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وبر أبها لتقديم خدمات التمويل الأصغر والتي تأتي ضمن تعزيز العمل الاجتماعي التنموي للأسر المستفيدة نحو مجتمع حيوي ومنتج .