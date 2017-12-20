بلدي البدع يعقد جلسته ال ٢٩ بعدد من القررارات

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة البدع اليوم الأربعاء ١٤٣٩/٤/٢هـ جلسته العادية ٢٩ برئاسة رئيس المجلس البلدي ابراهيم بن سالم القرعاني وحضور أعضاء المجلس .

وناقش الاجتماع محاور جدول أعمال الجلسة وأهمها مناقشة التقرير السنوي للمجلس لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ تمهيدا لرفعه الى الأمانة العامة للمجالس ، وناقش المجلس احتياج الحي الواقع شرق البنك الأهلي من خدمات وصيانة ، اتخذ حيالها عدد من القرارات والتوصيات .

وفي سياق متصل كرم أعضاء المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي ابراهيم القرعاني بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للفترة الاولى من الدورة الثالثة بتقديم درع تذكاري وشكره وتقديره وجميل ثنائه.