بلدي البدع يعقد جلسته ال ٢٩ بعدد من القررارات                                                     

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة البدع اليوم الأربعاء ١٤٣٩/٤/٢هـ جلسته العادية ٢٩ برئاسة رئيس المجلس البلدي ابراهيم بن سالم القرعاني وحضور أعضاء المجلس .
وناقش الاجتماع محاور جدول أعمال الجلسة وأهمها مناقشة التقرير السنوي للمجلس لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ تمهيدا لرفعه الى الأمانة العامة للمجالس ، وناقش المجلس احتياج الحي الواقع شرق البنك الأهلي من خدمات وصيانة ، اتخذ حيالها عدد من القرارات والتوصيات .
وفي سياق متصل كرم أعضاء المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي ابراهيم القرعاني بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للفترة الاولى من الدورة الثالثة بتقديم درع تذكاري وشكره وتقديره وجميل ثنائه.
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