على خلفية “التيفو المسئ للملك سلمان”..الجزائر تقيل مسؤولين أمنيين

أفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية، بأن المدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني الهامل، أنهى مهام مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في ولاية أم البواقي.

وجاء ذلك على خلفية “الإساءة” للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي، أثناء مباراة كروية بين فريقي “عين مليلة” و”معسكر غالي”.

وأكدت “الشروق” أن المدير العام للأمن الوطني أنهى مهام رئيس أمن ولاية أم البواقي عميد أول بوصوف عبد السلام، وأمر بتعيين نائب رئيس أمن ولاية قسنطينة عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر خلفا له.

وأقال المدير العام للأمن الوطني أيضا رئيس أمن دائرة عين مليلة، وذلك بتهم التقصير في القيام بالواجبات ومراقبة الأوضاع داخل الملعب وعلى أرضية المدرجات.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من مشجعي “عين مليلة” رفعت أثناء المباراة لافتة كبيرة تجمع العاهل السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار حملة انتقادات لقرار البيت الأبيض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

و توعد السفير السعودي لدى الجزائر، سامي بن عبد الله الصالح بأن الرياض لن تترك هذه الخطوة دون رد قوي، معتبرا اللافتة مسيئة للملك سلمان.